要錢好過！單身Cheronna新年唔要愛情運

日前組合Super Girls再度合體與主播許文軒（Edmond）及周奕瑋（Jarvis）齊齊拍攝賀年特備節目，眾人大玩遊戲慶祝鼠年，更大談鼠年目標。Aka直言最想可以𢭃到薛家燕的利是，她說：「因為傳聞𢭃過家燕姐財神Look嘅利是會全年都好旺，好多Job，我上年𢭃過，放喺床冇拆，跟住我啲工作都好順利，又可以單飛出歌。」問到Aka有否𢭃過偶像容祖兒的利是時，她說：「又真係從來未𢭃過祖兒封利是，可能每年我都一定返澳門過年，所以見唔到佢！如果可以𢭃到真係無憾！」

已婚的Jessica今年第一年派雙封利是，她笑談最難忘的𢭃利是經驗，她說：「初初入行新年期間見到陳慧琳，其實見到偶像好開心，想過去𢭃利是拎個意頭，但又好怕畀佢覺得自己好貪錢，側邊啲人係咁推我過去，搞到好尷尬。」講到生育計劃，她說：「生B順其自然啦！過年啲親戚實會問，未結婚嗰時就會問結婚，結咗婚就會問生仔，生咗一個就會問你生唔生第二個。」而其他成員立即起哄，她們說：「你知就好啦！依家你結咗婚，個個都問我哋幾時排隊結婚，好煩！」問及早前甩拖的Cheronna有否催谷自己的愛情運時，她笑說：「我唔需要呢啲嘢！唔要呀！唔好再問我！我要財運！」