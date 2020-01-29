口罩事件出事　范瑋琪遭網友抵制

台灣歌手范瑋琪（范范）早前因為台灣政府宣布將口罩列為「限制輸出貨品」一個月，令范范喺私人facebook鬧爆因而引起網民討論，雖然事後范范公開道歉，但唔少網友仍然唔收貨，除咗社交網點讚文章火速下跌逾7萬之外，唔少網友都話要抵制其時裝品牌，亦有網友揚言話要退貨。而之前撐佢勇於道歉嘅老公黑人（陳建州），今日亦有轉發有關武漢肺炎文章，亦再次惹起網友爭議。

另外，有位叫中古小姐嘅台灣作家爆料，話當年同一位台灣女藝人合作，一開始個女藝人就喺度扮熟，又指對方唔符合拍攝要求，而對方嘅代言費要成千萬新台幣，佢話：「我說的就是偽造學歷女藝人。」最後要換成另外一位女藝人先搞得掂。而網友問最後換咗邊位女藝人，中古小姐話係張鈞甯，根據以上種種線索，網友紛紛猜測係范瑋琪！

而范范老公黑人更新社交網，佢留言：「謝謝大家的批評和指教，雖然這個過程不容易⋯

但還是覺得非常的感恩！世界其實沒那麼糟⋯善良的人還是多數！我還是深信正面思考才會有更多正面能量。聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。謝謝每一個留言的你們！祝福大家一切都平安健康。」