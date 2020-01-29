新年唔「糕」興　余香凝樣樣嗒得一啖

藝人余香凝新年在美食當前，卻無福消受，因為3月底她將舉行處女音樂會，現年26歲的她說：「過咗25歲新陳代謝真係慢咗，好似以前咁樣食嘢，都係去唔番嗰個磅數，係會重咗。」由於全家都是女人，她自爆換衫不會遮掩好free，見到妹妹潔滢身材纖瘦很羨慕，心想：「佢食完啲嘢去咗邊？」唔抵得阿妹並說：「你過多幾年睇吓！」自認為食的她笑言每樣糕點都會食一啖就滿足了。余潔滢同樣是大食妹，拍劇時經常被導演笑她：「又見到你食嘢。」同劇演員就讚她：「你係咁食嘢都唔肥。」兩姊妹坦言以前不愛做運動，但為了身形就迫自己去跑步。

開處女騷勁緊張

近年演戲為主的香凝坦承唱Live的經驗少，所以舉行音樂會很緊張：「唔但求可以即刻賣晒啲飛，希望盡我全力去做，享受今次演唱。」她預定妹妹做嘉賓，新歌《無得比》亦搵妹妹唱和音，因為有part講述人生低潮時，家人永遠是最重要的支柱，她笑說：「依家諗起呢part都想喊！」她經常讚美妹妹：「當年睇佢喺學校做英文歌舞劇，都被佢嚇親，佢講英文同唱都好標準，完全唔怯場，喺台上好似變咗另一個人。」潔滢將第一次Live送畀家姐，她心情同樣緊張，因為未試過面對咁多觀眾，談到為姐姐新歌唱和音：「監製話我哋兩把聲好似，叫我唱和音會好夾，但我要跟番佢嘅唱法都有難度，好彩錄咗幾個鐘就搞掂。」讀書時有唱合唱團的她獲讚音準非常之好。

讚妹妹有天分

最近潔滢接拍了ViuTV的新劇《男排女將》，當日阿妹去試鏡時，香凝笑言像阿媽般緊張：「好希望佢中，知佢話中咗，我真係好開心，周圍同人講我阿妹有電視劇。」她眼中的妹妹好有才能、天分，但因為大家認識她先，又覺得妹妹跟她似樣：「好似睇唔到佢有咩特質，我好欣慰佢終於有機會表演畀大家睇。」相比姐姐成績，潔滢坦承有少少壓力，但她自知剛入行，要慢慢去學同試，她說：「同成班人一齊拍劇感覺好開心，佢哋畀到啲火花我，好想之後再有更多機會。」

場地:Mini Hotel Central

服裝：MAX&Co.（香凝、潔滢）