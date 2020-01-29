長歎8個月！高海寧帶父母出走

藝人高海寧（高Ling）自去年完成無綫劇集《網絡編案》後，便展開悠長假期，期間接拍旅遊特輯及搵真銀，預計至今年4月才再入新劇組，認真開心！不過身為孝順女的她，表示這段期間會多點陪伴家人，除了與父母一同返南京探望湊大她的婆婆外，還欲與家人一起外遊，指對上一次與家人旅行已是中學時期，喜愛體驗生活的她，希望到西藏睇靚景，她說：「趁父母後生帶佢哋去多啲遠嘅地方，好似夏威夷或黃金海岸，又想去智利睇復活島幾舊石，不過相信佢哋未必有興趣，最後可能簡單去泰國算啦。」

談到農曆年，高Ling坦言難忘兒時於南京度歲：「好記得成個新年喺屋企前面放炮仗，好靚，以前南京落雪去到膝頭，到溶雪時就扯條冰當劍耍，香港就冇呢啲嘢玩。我家族傳統係年30晚唔瞓得覺，愈唔瞓代表祝老人家身體健康，所以通常要早上先可以瞓，咁夜晚就成家人一齊睇春晚，12點要叩頭，同公公婆婆拜年，之後就排隊攞利是，但利是只可以放枕頭底，唔可以用。」而來港生活後雖然毋須捱眼瞓等年初一，但年30晚食團年飯時，唯獨魚呢項菜式不能一吃而盡，要留待大年初一繼續食，以代表年年有餘，她說：「我都傳統跟到足，同埋會食水餃，好少出街，因為爸爸輩份最大，所以都係安在家中，等親友嚟屋企拜年。」

回望過去一年，高Ling坦言一直密密耕耘，開心獲不少觀眾認同及留意，寄望鼠年比豬年過得更好：「舊年係好多事情發生，多事之秋，希望今年人人都可以開心，以前聽日講世界和平好似好娘，但今年係真心希望咁樣，工作方面，我仲有4套劇未出街，因為過去兩、三年拍好多套，其中兩套係女主角，另外兩套角色好鍾意，所以都期待出街嘅反應。」

場地：金域假日酒店Osteria意大利餐廳

化妝：Stephen Lau

服裝：IRO

髮型：Zap (Essensuals Toni & Guy Hair Salon)