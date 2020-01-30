【閨蜜睡房】張達倫想追個得意妹

張達倫在劇集《愛．回家》中的暖男律師形象深入民心，現實中的他不但同是暖男，更是暖爸，早前他接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，與主持李文珊分享與太太Kimmy的一段情。

原來張達倫自小已認識Kimmy，但沒深入了解，直至N年後重遇，緣分令他改變不想生育的想法，他說：「最開心係碩碩嘅出現，因為我完全冇諗過生BB，但遇到太太後就諗，一個完整家庭係咪應該有個小朋友呢？大家傾過，覺得不如試吓！（見徐榮個女好得意，都想生番個女？）係呀！如果真係生女嘅話，即刻生！」

對繼女愛屋及烏

碩碩出世時的乳名叫「勁揪雞」，張達倫指囝囝說話多多，若改名「口水B」更適合：「平時揸車返屋企，佢可以自言自語講足一個鐘，係幾恐怖嘅一件事。」他愛碩碩，同時也愛太太與前夫所生的混血女兒，覺得愛太太就應包容她的一切，不愧是暖男！

他參演的無綫劇集《黃金有罪》正在熱播，最近還簽約杜琪峯旗下，在影壇展拳腳，他希望用演技感動觀眾：「我喊，佢哋會喊，我笑，佢哋會笑，我覺得呢樣嘢最緊要！」他笑指杜Sir外表威嚴，尤其是不笑的時候，令他戰戰兢兢，但接觸後卻大為改觀。想知道更多？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》！