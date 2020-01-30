美國代購搓手液　鄧穎芝：唔食人血饅頭！

藝人鄧穎芝（Vangie）日前到美國度假，順道做代購手袋生意，抵埗後得知香港正鬧「口罩荒」，一心抱住「幫人」心態而四出搜尋口罩，可是事實永不似預期：「情況實在太誇張，由機場開始，所有店舖啲口罩冇晒，我聽啲住喺當地嘅朋友話，啲口罩畀內地遊客搶晒，有啲會高價轉售，或寄返去內地家人用，情況真係好瘋狂，我去咗20幾間藥房，一個口罩都冇。」

幸好她還看見有酒精搓手液賣，於是在網上留言可作代購，結果甫文僅15分鐘已經有幾十單訂單，不過當她想入貨時，又發現有不少地方缺貨，她說：「我真係每日揸幾個鐘頭車周圍去搵，好辛苦先入到100支，但係都唔夠貨，唯有盡量將手頭上有嘅嘢分畀人，有啲客想要10支，可能我只畀得2支，不過我都託咗當地朋友，如果有貨就幫我買，再寄嚟香港。」

得個「抬」字

問到可擔心被指發「疫症財」？她說：「今次我係冇賺過任何錢，當地好好冇坐地起價，我都係收番原價再加少少油錢，我唔會食人血饅頭，始終大家真係有需要，幫到人自己又開心，盡量做去幫人，今次得個『抬』字，因為啲酒精搓手液真係好重，我個兩個行李，只可以裝23公斤，自己又有啲衫，唔可以買得太多，所以好有限。」過關可有問題？她說可順利上機。

問她是否「白做」？她稱同行的空姐朋友有平價機票，今次美國之旅本純休息，不過自己事業心重，順道代客買手袋，每個賺幾百元，可算一家便宜兩家着：「自己幫人買到平嘢，自己又可以過買嘢癮又唔使使錢，又可以賺番少少錢都好好。」現已啟程回港的她，在搭長途機回港時，可擔心病菌？她着大家放心：「我好穩陣，用酒精噴霧將自己座位噴一次，掂過任何嘢就用酒精搓水液捽手，戴埋口罩，小心保護自己係好緊要，由出發到機場，人人都戴口罩，呢度啲防疫意識好高。」