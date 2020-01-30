唔減肥就早死！陳奐仁驚到的起心肝消脂

歌手陳奐仁（Hanjin）日前應香港開電視《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊（Cathy）邀請，示範簡單居家Keep Fit動作，以讓在新年期間吃得飽飽的大家，有樣學樣勤做運動收身！他近年成功由肥仔變身形仔，他承認吃了不少苦頭：「點解會的起心肝減肥，因為醫生拎住好多數據話我知，我再唔減肥就會早死！佢呢句真係嚇怕咗我，所以決心減肥，初時我自己做運動，但用錯方法受咗傷，後來搵到好教練，結果就好成功！」

不少人怕減肥是因怕從此就無啖好吃，他說：「我唔使戒口㗎，尋晚我先食咗四包薯片、兩包花生同飲咗好多奶茶，我個教練都有飲可樂！Keep Fit其實只要搵啱方法，真係唔使戒口，但就需要做運動囉！」在Hanjin的耳濡目染下，太太也開始做運動。

說到新年，他表示新加坡好有「特色」：「佢哋唔興團拜㗎！興上門拜年，唔知係咪想八卦吓人哋間屋呢？拜年時又會帶兩個橙去，走時主人家又會回贈兩個橙，我估呢啲橙不斷轉手，應該唔會有人食！」因應家鄉習俗，新年期間，他會準備一大籮橙，以便有得吃又有得派。