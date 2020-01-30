東方日報C1：陳曉華鬧爆江嘉敏翻用口罩

武漢肺炎疫情嚴峻，全城防疫撲口罩，無綫小花江嘉敏竟「翻用」口罩，防疫意識零分，被做過護士的港姐陳曉華鬧爆。因擔心傳染，江嘉敏稍後要跟何廣沛拍強吻戲，都想愈遲拍愈好，以免中招！

陳曉華、江嘉敏昨日為無綫新劇《食腦喪B》於北角海旁拍攝外景，由於天氣寒冷，海邊相當大 風，短裙打扮的陳曉華只穿上背心打底，凍到入骨，至於穿皮褸型爆的江嘉敏，則着了絲襪打底頂住。目前疫情日益嚴重，問到她們可有做足預防措施？曾當護士的港姐冠軍陳曉華即專家上身，表示之前鬧爆江嘉敏：「我啱啱先鬧完佢，用完嘅口罩放喺袋轉頭又再用過，自己做過護士，真係接受唔到，所以依家隨身都會帶住幾個口罩，雖然依家啲口罩好難買，都隨時畀個新嘅佢替換。」

江嘉敏笑言與陳曉華合作過後，衞生意識加強不少：「畀佢鬧得多，依家仲敢咩？用過嘅口罩都會即刻掉。」由於劇情中有江嘉敏被何廣沛強吻，她坦白說：「希望遲啲先拍，呢排啲菌好犀利。」

電話拜年利是縮水

江嘉敏又透露花了數千元在美國買口罩及消毒用品：「因為屋企人多， 男友喺美國同埋託朋友買咗三千幾蚊口罩，有N95口罩，不過好似好焗咁。」陳曉華即說：「N95要戴得正確先有用，非常之焗就啱喇。」她倆均指農曆新年都減少外出拜年，𢭃利是自然大縮水，江嘉敏說：「因為好驚啲病菌，所以都係用電話拜年，然後叫朋友過數，哈哈。」

何廣沛食維他命C

而何廣沛下午亦「包到冚」現身電視廣播城，談到疫情，他坦言近日忙於拍劇難免少休息：「好似尋日就拍足22小時，好在屋企人好好，為我煲湯同準備維他命C，自己都會注重個人衞生。」談到前晚劇集《大醬園》播出他與緋聞女友朱晨麗「鴛鴦戲水」，引起網民熱議，網友瘋傳他的露點相，他說：「其實我唔係首次露，之前拍《3日2夜》 仲激，胸部大特寫添呀！」