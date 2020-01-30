同網友開拖！范范唔知台灣缺口罩：不敢相信

武漢肺炎疫情嚴峻，各地都出現「口罩荒」嘅情況，台灣歌手范瑋琪（范范）早前因不滿台灣政府限制口罩出口，喺私人facebook大鬧措施「泯滅人性」，即被大批網友圍插。范范其後發文道歉，並獲老公陳建州（黑人）力撐「願意認錯，是高尚的勇氣」，不過網友繼續留言炮轟，令范范忍唔住再發文同網民開戰！

嘆300萬捐高雄被忘記

范范喺社交網分享咗幾張同家人嘅對話圖，感謝屋企人嘅安慰同鼓勵，又話希望自己嘅言行舉止唔會影響到佢哋，並會用時間嚟證明自己，唔會令任何一個屋企人蒙羞。雖然范范大晒溫馨，但網友依然唔收貨，繼續怒轟佢唔知自己有咩錯，令范范忍唔住回覆網友反擊。佢先係重申自己唔知台灣缺口罩：「我不敢想像也不敢相信，我們這麼富庶地方口罩會不夠用，年假都過了，難道我們不能多生產一些嗎？給對岸也是幫我們自己。」其後又感慨話：「高雄氣爆我和黑（老公陳建州）也痛徹心扉，捐了300萬就像是全部被擦乾淨的忘了...也沒關係，因為我還是會堅持做我覺得對的事，就像現在，也覺得羞辱我是你覺得最正確的事。」

被洗版情緒崩潰

而對於網友不停洗版鬧爆，范范亦似乎情緒崩潰，留言：「恨吧恨吧......我們這世代最不缺的就是恨，恨這個討厭這個，你為甚麼還不死……你全家死光小孩得冠狀病毒，去死去下地獄……這，就是你們想聽的……我全家暴斃你最開心了對嗎？」