郭富城出發美國巡唱　落柯打叫囡囡禁足

天王郭富城（Aaron）大年初六現身機場出發到美國巡唱，身穿紅色上衣，孭着背囊，面對武漢肺炎疫情身在機場高危地方，城城和經理人小美都做足準備戴上口罩，戴着黑色口罩及黑超的城城精神飽滿，見到同行人員更教他們如何正確戴口罩方法，之後就做「財神爺」給大隊人員派利是。

問到城城是否做足防疫措施？他謂：「工作人員會準備好，祝大家身體健康。」去美國巡唱太太有冇擔心？在旁小美說：「還可以。」城城則說：「太太有叫小心啲，小朋友就留喺屋企做足防疫措施。」不准出門？他謂：「喺屋企唔好出街喇，小朋友留喺屋企唱歌。」太太為何不隨行？城城說：「唔去啦，去十幾日啫，太太都擔心，成日提我要戴口罩。」太太會唔會返內地探親？城城說：「原本係我去美國時返佢去上海，後尾就plan咗唔返喇。（禁足太太返去？）唔關事，依家大家盡量都留喺屋企，冇必要唔好出街，祝大家身體健康，新年快樂，希望快啲冇事。」在旁小美就催促城城趕快入閘，城城就邊行邊看着平板電腦說：「你睇，我都有睇住新聞㗎！（Check住疫情？）都要睇緊情況。」而城城過閘機時都有拉低口罩過閘，之後城城再和大家說身體健康及揮手88。