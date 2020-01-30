模特兒上庭作供爆被Harvey Weinstein強姦

繼幾位女星上周先後在荷里活監製Harvey Weinstein性侵案審訊上庭作供之後，前侍應現任模特兒Tarale Wulff昨日亦上庭作供，她哭訴2005年曾被Weinstein強姦！

Tarale表示當時以為去試鏡，到了Weinstein的辦公室後就有車直接送她往他的寓所，她當時見到Weinstein獨自在屋內，之後被他捉入房，她當時開口拒絕，不過他就回覆叫她不用擔心因為他已做了切除輸精管手術。之後就被他強姦！而完事後Weinstein送她返回辦公室，之後她沒有報警或同任何人講，她表示當時只想一切消失，對她來說最容易就是假裝一切沒有發生過並重投工作。今次是案件開審以來第四位在庭上指控他性侵的人士！

此外，另一名女演員Dawn Dunning前日亦出庭指控於2004年與Weinstein在酒店會面期間，被對方用手放進裙內撫摸下體。Dawn亦有指另一次與他會面，期間Weinstein要求她與他及助手玩3P，並指這樣才會得到電影演出機會。而他更暗示女星莎瑪希爾（Salma Hayek）與查理絲花朗（Charlize Theron）都做了同類事情才能夠得到成功。