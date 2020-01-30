抗炎見真情　羅力威坐的士唔戴罩最驚惹雨僑

歌手羅力威戴上口罩到電台宣傳新歌《仙水》，因為武漢肺炎疫情，故他新年除了一日拜年外，其餘時間都是與太太雨僑留家煲劇睇戲，又謂有件事令他有所領悟：「有一日同太太搭的士返屋企，我冇戴口罩，但佢有戴，我哋同的士司機吹水，點知司機話原來架車之前載過東區醫院嘅姑娘，我就即刻好驚，番到屋企即刻沖涼同將啲衫攞去洗，如果因為我疏忽而搞到出事，影響到身邊人，我會非常後悔，呢啲事係不必要發生，屋企人同自己健康最重要。」他又謂暫時不會外遊，亦沒有內地工作，會少去人多地方。

他又提到香港近半年經歷過社會運動及疫情後，令他體會到甚麼對自己最重要及要去珍惜，乘機向太太隔空示愛：「親愛嘅太太一定係排首位，所有嘢都關佢事，好食嘅嘢想同佢一齊食，好睇嘅戲想同佢一齊睇。」而提到雨僑有份演出的ViuTV劇集《好人好姐》近日播出，問到可有支持？他笑言：「佢拍完我係驚同佢一齊睇番，作為親人一定會捧場，但因為我係由電話駁上電視度一齊睇番，所以我痛苦嗰陣冇得撳電話，要陪佢睇晒。（有冇讚佢？）佢喺套劇好靚。（佢演成點？）嗰啲唔重要囉，最重要係靚靚哋。」