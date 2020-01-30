組成五口之家　黃祥興細仔出世親手「剪綵」

藝人黃祥興與太太Peggy結婚七年，已育有兩名子女，今日（30/1）二人再添一子，組成五口之家，可喜可賀！今次 Peggy選擇剖腹生產，祥興也有進入產房陪伴在側及剪臍帶，祥興說：「BB重6磅尾，母子都好健康，今次入產房同第一、二次感覺好不同，頭兩次覺得媽媽是主角，好關心媽媽的狀態，今次可能年紀大咗，好期待第三個BB，當然也沒有忽略媽媽，會好關心BB幾點出世、如何出世，又會留意醫生點開刀，到醫生話BB出世了我就幫手剪臍帶，整個過程都好順利，覺得生命很重要，我們做父母會畀最好嘅嘢小朋友，希望小朋友快高長大。」

另外，今日是年初六，祥興祝大家身體健康、心想事成！而有鑑近日武漢肺炎，祥興提醒大家注意個人衞生，自己事前和兩個小朋友都做足預防措施才探望太太和抱BB，入屋前亦會替兩個小朋友消毒，明日都只會自己去醫院照顧太太，小朋友留家以策安全。祥興說：「最近都收到好多朋友祝福問問候，我都叫他們電話祝賀可以，不用專程來醫院，感謝大家的關心。」最後，祥興為了投放更多時間在照顧家人及幕前工作上，決定忍痛退出法國餐廳，希望鼠年能夠有一個新開始！