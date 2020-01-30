對抗甲狀腺問題！尹蓁晞光速做咗成世人運動

中國小姐趙哲妤(Uny)、尹蓁晞(Yumi)、姚琰欣(Bonnie)、彭美詩(Mercedes)等舉行新春開年團拜，吃海鮮BBQ和雞煲，個個都穿着紅噹噹，寓意新一年紅到爆。

Yumi早前受甲狀腺問題困擾，經過一輪調理，及幾個月前聘請私人教練鍛煉身體，與營養師溝通，己有明顯改善，她笑言：「最近好像做了成世人最多運動，做運動做上癮，開始迷上睇Youtuber。」收身漸有成果，她透露有投資者留言願望投資她出寫真集。

Uny表示女兒小魚不經不覺已三歲，新年願望離不開愛女，她說：「佢每日健康快樂地成長，肥肥白白就得。」她拿着「學業進步」揮春，原來有雙重意義，除了給女兒外，亦是提醒自己的打氣字句。現正修讀言語治療系的她，坦言這一年真的用了很多時間進修讀書，深深感受到學無止境。她說今年會到特殊學校、醫院及社區組織實習，希望學業有成後，除了可貼身幫助愛女外，還希望回饋社會有需要的人。新年會到新加坡旅行，除了避寒外，還帶小魚參觀當地的學校，希望讓她有多一個讀書地方的選擇。她說：「今次親子行我仲拍咗旅遊Blog，會設立『港媽有小魚』網上頻道，如果反應熱烈，想拍一個《帶着小魚遊世界》嘅特輯，令女兒眼界大開，又可紀錄佢嘅成長。」