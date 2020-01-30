朱晨麗身處內地　何廣沛代報平安：仲健在

藝人何廣沛與江嘉敏出席無綫劇集《大醬園》宣傳，近排武漢肺炎肆虐，內地確診人數不斷上升，但一眾藝人都冇戴口罩，而女主角朱晨麗此時更身在內地，未有現身宣傳。問到緋聞男友何廣沛可有關心對方？他說：「知道內地都好多相應措施，同埋都有停工，佢就一切安好，message佢有覆我，仲健在。（佢返嚟要隔離14日！）咁咪有排都見唔到囉！哎呀！宣傳唔到好大鑊喎！不過我唔知佢幾時返。（同佢傳不和嘅龔嘉欣都冇嚟宣傳！）佢兩個好忙嘛！主角忙係正常。」

冇去男友家拜年

與電競高層熱戀中的江嘉敏，被追問何時派雙封利是？她一臉甜笑表示：「咁快！拍咗一年幾，仲係熱戀期，依家係工作搏殺期，所以未有任何計劃住。（冇去男友屋企拜年？）冇呀，我連自己屋企都冇返去拜年，因為最近病菌好勁，屋企又缺口罩，所以唔想帶外來細菌返去。」

口罩唔夠使

早前花了3千元買口罩的她，被問到為何也不足夠使用？江嘉敏透露雖然已分了一半數量給雙親，但由於口罩平均一個售價已近40元，故實際總數量不算多。

搵替身拍咀戲

至於近日何廣沛與江嘉敏為新劇《食腦喪B》頻頻開工見面，稍後二人更要拍接吻戲，江嘉敏揚言欲使橫手叫助導延期拍，何廣沛聞言笑說：「有病菌一定要透過Kiss先傳染到咩？咁搵替身拍囉！」