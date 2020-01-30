關智斌最靚膊！楊天宇孭陳家樂行石春路

藝人關智斌（Kenny）、陳家樂（Carlos）、楊天宇（Angus）主持的節目，日前播出第八集，今集以健身為題，三夫剖白自己艱辛的健身史，期間Kenny和家樂夾攻掀起Angus上衣，要讓觀眾送上「肌肉福利」，Angus不停求救，場面搞笑。討論到最滿意自己的身體部位時，家樂大讚Kenny的膊頭被譽為最靚膊頭，有「關智膊」之稱，令Kenny相當自豪。

被問到有何弱點，Angus竟然說：「我冇弱點。」令兩位師兄相當無奈。家樂在四、五年前拍攝電影《破風》時受傷，膊頭至背脊一帶的肌肉全部撕裂，當時連睡覺都痛，一度想放棄唔再操肌。而Kenny就分享自己剛跟教練健身時，第一個禮拜練到嘔，曾試過操到分不清汗與淚，雖然辛苦，但他很感激教練及那段日子：「佢唔止訓練我嘅身體，仲有我嘅心態。」睇番以前排骨身形的Kenny，覺得他的確付出好多。

進入遊戲環節「健身話事啤」，第一盤要做三十三次Push up rotation，輸了啤牌的Kenny輕鬆完成。經過七個回合，三夫玩到身水身汗，最終Angus成為大輸家受懲罰，要背着家樂行石春路，痛到嗌救命的Angus，引得兩位師兄笑爆肚完場。

農曆新年少不免放肆大吃，Angus分享自己平日的健康餐單，讓大家消消脂，原來他早餐是一匙蛋白粉加一條香蕉，攪拌而成健康飲品。Kenny一度懷疑Angus是否識用攪拌機，質疑是否工人姐姐為他炮製。Angus十分機警說：「梗係識啦！我煮飯都贏你，點會唔識啊？」秒速KO了Kenny；家樂稱通常會把肥的一餐放在早上，並細聲說：「我唔敢講呀，驚Mani鬧啊！我會食公仔麵㗎！」Kenny自認是食極唔肥型，更自稱每朝吃三碗飯，認真誇張。