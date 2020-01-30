牌章高！陳曉華紅噹噹大殺三方

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）、亞軍鄧卓殷（Amber）、季軍丁子田（Sara）及同屆的李明芙、李芷晴和陳靜堯，約埋食開年飯，互祝新一年事事順利福星高照！

講到農曆新年回憶，Hera自爆最愛麻雀Gathering，新春跟親朋好友打雀聯誼，並自誇雀技不俗：「最近我一家贏三家，食咗舖十三么！我搽咗紅唇膏即刻係咁贏，下次都要由內紅到外先！」細細粒的Amber最難忘兒時行花市會騎在父親膊頭上，一嘗人生最高滋味，笑言下次要找Hera讓她騎。在美國長大的Sara表示過年氣氛當然不夠香港好，但親戚派利是亦不會手軟：「收紅包好開心，細個唔明點解冇做啲咩突然有錢收，幾蚊幾蚊美金加埋好多㗎！」

在英國長大的李明芙表示唐人街有舞龍舞獅，自己亦表演了十年中國舞，外國人對這節日相當好奇興奮。而陳靜堯兒時在新西蘭過年，當地甚少華人，甚至假期也沒有：「舊年第一年喺香港過，收到好多利是！同埋我已經兜咗桃花幾年，但仲未行桃花運，我會繼續堅持。」李芷晴就表示曾為花車巡演表演中國舞：「父母會好興奮捕住個電視，雖然我得好細粒一個人，佢哋都好開心！」

新一年展望，眾女都表示會努力增值唱歌、跳舞及演技，望作多方面嘗試，Hera搞笑表示要戒零食戒消夜：「過咗某個年齡新陳代謝慢咗，要開始減喇！仲有最近拍第二套劇角色有啲粗魯，要努力揣摩吓。（姻緣運呢？）如果有100分幸運我會畀晒事業先，今年唔拍拖住。」Amber會努力減磅將腹肌浮面，感情方面亦不心急，最重要遠離爛桃花！至於李明芙原來從未拍過拖，她直言心急行桃花運，身邊姊妹即表示會為她介紹好男仔！

場地：城寨風味