劉芷希離鄉追夢　憶住劏房被偷錢爆喊

無綫劇《黃金有罪》爆出一張新面孔，劇中暗戀蕭正楠的紅牌舞女「莫莉莉」戲份不少，日前更以一襲爆乳紅色泳裝現身，吸引大批網友注意！「莉莉」真身是來自馬來西亞的演員劉芷希（Kimmy），曾贏得2017年香港珠寶小姐冠軍，加入TVB三年一直做「路人甲」，今次終得到有發揮的角色。

34歲的Kimmy自嘲「老新人」，有大學學歷的她25歲才入行做Model，其後輾轉來港發展，卻遇上模特兒公司執笠，五位數字人工得個吉，幾年來死慳死抵焗住劏房，豈料又遭偷走現金及幾個手袋，損失約7、8萬元，加上家人反對入行，與男友感情又現暗湧，Kimmy直言當時經常背人垂淚，受訪時更一度感觸落淚：「父母做生意有收入，我係細女唔使孭起頭家，但自覺不孝，有諗過放棄，父母都叫我不如正正經經搵份工或者嫁人，但我總係唔忿氣，好想證明自己。」

聚少離多感情亮紅燈

講到與拍拖多年的男友感情轉淡，她邊說邊掉下豆大的淚珠：「可能兩個月先見一次，間唔中會有拗撬，有時唔開心想搵個膊頭都冇。」現時她以8千元月租不足200呎的劏房，她表示環境並非想像般差，有獨立廁所，只是空間真的太細：「之前住喺親戚度，每日轉巴士、港鐵花好多時間先返到電視城，於是搬出嚟。（有冇Set目標畀自己？）唔敢一步登天，好開心今次遇到個角色有人注意，好多網友留言讚我，打咗支強心針，希望以後一直進步。」如此堅持冒險來港追夢，她表示母親是港人，自己睇港劇及港產片長大，因此憧憬香港娛樂圈。

Kimmy在《黃》劇及之前客串的電影都有性感演出，但現實的她原來很怕醜，指性感尺度限於三點式：「健康性感可以，但唔會拍三級片或者露點，希望有唔同嘅角色嘗試，最近拍《逆天奇案》做女警，我其實想拍喜劇，覺得自己都可以幾搞笑。」

服裝：JDC