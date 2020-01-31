無懼武漢肺炎！世界各地歌手照來港開騷
2020年01月31日 00:00
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以下歌手及組合暫時未有任何改動。
武漢肺炎持續蔓延，香港大多活動都要取消，惟本地及世界各地歌手無懼在港開騷，暫時未有任何改動。
2020年3月18日（星期三）
美國暗黑搖滾男歌手Marilyn Manson《MARILYN MANSON LIVE IN HONG KONG 2020》演唱會（共一場）
地點：亞洲國際博覽館（10號展館）
2020年3月20日 （星期五）
美國搖滾樂隊Green Day《GREEN DAY LIVE IN HONG KONG 2020》演唱會
（共一場）
地點：亞洲國際博覽館 Arena （1號展館）
2020年3月28日（星期六）
韓國男團Super Junior《'SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME'》演唱會（共一場）
地點：亞洲國際博覽館 Arena （1號展館）
2020年3月28日（星期六）
韓國女團Apink《Welcome to PINK WORLD 2020 Apink Concert in Hong Kong》演唱會（共一場）
地點：亞洲國際博覽館（10號展館）
2020年4月3—4日（星期五及六）
日本音樂大師坂本龍一《 坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play 》音樂會（共三場）
地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒
2020年4月3—4日（星期五及六）
香港歌手AGA（江海迦）《AGA ROUND MIDNIGHT LIVE 2020》演唱會（共兩場）
地點：紅磡香港體育館
2020年4月10—11日（星期日）
香港歌手方皓玟《The Spring of Hope》演唱會（共兩場）
地點：紅磡香港體育館
2020年5月24日（星期日）
加拿大搖滾天后Avril Lavigne《AVRIL LAVIGNE “HEAD ABOVE WATER” WORLD TOUR 2020 香港站》（共一場）
地點：亞洲國際博覽館 Arena （1號展館）