一波三折勁黑仔！周杰倫香港騷疫市延期11月

台灣天王周杰倫（周董）原定去年12月舉行紀念入行20周年演唱會的香港站，但因當時社會不穩定有未能預測的交通情況，為顧及觀眾安全作，主辦單位宣布延期，本月底公布有關延期事宜。

直至昨日（30日）傳來消息，據知演唱會將延至11月舉行，對此演唱會市場總監Simon Tse坦言有初步公布，指演唱會暫定延期至11月在原定場地舉行，但確實日期要再與政府及迪士尼商議，6月才有正式公布。他坦言本來主辦單位想早些開騷，但因現時爆發武漢肺炎疫情，故不適宜在4、5月開騷，而6、7、8月又撞正雨季及颱風季節，他們不想歌迷在戶外場地冒雨睇騷，故11月是最快、最安全及最適合開騷的日期。問到可覺得今次周董在香港開騷困難重重？他說：「新一年希望大家身體健康，希望快啲可以控制到疫情，大家平安、社會和諧係最重要，希望11月可以畀大家睇到呢個精彩嘅演唱會，好多嘢都唔係大家可以控制同預料得到。」

讓歌迷安心

他又透露周董很重視香港：「佢好慷慨畀咗好多期配合，睇吓幾時可以開番呢個演唱會，其實上次佢都好想照開，但無奈我哋覺得交通問題預測唔到，佢今次都想盡快開，但遇上疫情，應該以觀眾健康為先最重要。」他又認為現時公布開騷月份可以讓歌迷安心少許，當然他們有退票安排。講到周董有很多內地巡唱，問到疫情可有影響？他說：「唔止周生，任何藝人嘅內地演出依家應該唔可以進行，直到內地政府准許先可以開，大家都明白嘅，始終呢個病比較危險。」另外，周杰倫歌迷網官方微博指周董和太太昆凌通過湖北省慈善總會向防疫一線捐贈300萬人民幣。而昆凌在社交網呼籲大家注重個人衞生：「新的一年，希望大家都能收穫美好，健康平安！在這個特殊的時期，也要記得保護好自己和家人，出門一定要戴口罩，勤洗手多消毒，保護好自己就是保護好別人，我們一起加油！」

抽起記者會

而疫情爆發後，香港、內地很多演唱會都相繼取消，現時紅館緊接最快開騷的是莫文蔚，將會在3月20及21日舉行，問到演唱會如期舉行還是取消？莫文蔚演唱會主辦之一的太陽娛樂發言人透露：「應該呢兩日會有決定，新年假期完後有同莫文蔚嗰邊溝通，想睇吓狀況點樣，原先2月頭有記者會都已經抽起，總之呢兩日會有決定。」