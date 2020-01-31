兒時為欺凌目標！菊梓喬試過匿埋廁所十個鐘

冧莊「歌后」的菊梓喬（Hana）自小在挫折中成長，練成現時如鋼鐵般堅強，她坦言讀書時曾被人欺凌：「試過上堂瞓着咗，畀人喺課室度用啲櫈砌咗個『籠』出嚟困住我，然後向我射水槍，我就好似喺監獄咁，因為我細個好似男仔，話我不男不女，或者生得唔夠靚、屋企窮，我嗰陣都幾驚，試過匿喺廁所十個鐘，由返學匿到放學。我哋嗰個年代好多欺凌，所以我依家好極力反對欺凌，有時會同粉絲傾偈，會問佢哋返學有冇遇到問題，一定要同老師講，我細個就係唔敢講，冇姐姐同我講，所以就一直畀人蝦，所以我希望可以做佢哋嘅姐姐，隨時話畀我聽，一定會幫佢哋。」經歷過很多挫折、失敗後，她學會安慰自己，要給多些正能量自己。

希望三年內置業

而提到新一年的願望，她希望今年可以再開騷：「因為上次兩場唔夠喉。（想挑戰紅館？）我覺得紅館一定係喺香港嘅最終目標，但想再開多幾場騷先，紅館要再強大啲嘅planning先得。（想幾年內做到？）五年內啦，因為歌手要做好多唔同類型嘅音樂，同埋要再氹多啲粉絲嚟囉，所以要啲時間。」她亦坦言想早日「上車」：「我都好想有個真係屬於自己嘅屋企，因為租貴，年年搬好攰。（想幾時買到？）希望三年內，有個自己屋企好緊要，依家畀心機努力賺錢。」