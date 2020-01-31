期待拍西片　湛琪清同老公磨合學做好老婆

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）今年二月與圈外男友金承威（Kenneth）拉埋天窗，婚後Jessica未有疊埋心水做少奶奶，反而比婚前更忙碌，除了打理巿場推廣公司外，Kenneth又打本給她開美容店做老闆娘，Jessica感激老公的推動，令她夢想成真：「我好想做marketing（行銷）嘅嘢，兩個生意都係佢一手促成，佢係行動派，講咗就會做，呢個係我最鍾意佢嘅地方。」

家庭永遠第一位

雖然忙於做女強人，然而Jessica對幕前演出仍然雄心壯志，她表示最大興趣依然是拍戲，並希望有機會接拍英語電影。問會否計畫到外國試鏡及發展？她坦言：「我有呢個興趣，老公都好支持，可能喺香港試完鏡再寄去美國，一步一步嚟，但家庭永遠放第一位。」

爭冷氣機搖控器

Jessica稱婚姻生活非常開心，兩人關係比以前更好，每天都會愛對方多一些，但生活細節還需時間磨合，她舉例說：「男女好唔同，男仔比較不修邊幅，我就好整齊。佢好早起身返工，我就瞓到好晏，但佢好好，唔會嘈醒我，返工前一定會錫我一啖。我鍾意間房好暖，佢就鍾意凍，所以大家經常會爭冷氣機搖控器。」

煮好嘢畀老公食

Jessica又指有一點要投訴老公：「婚前佢會每星期煮一個新菜色畀我試食，我覺得自己真係好幸運，但婚後佢就冇煮過喎﹗不過我話投訴佢只係講笑，我知佢好忙。」她大讚Kenneth是好老公，自己也努力學習做一個好太太，並承諾要煮餐好給老公食：「我之前同佢輸賭，我輸咗，我答應要煮一個四道菜嘅晚餐畀佢，但一直未兌現。」