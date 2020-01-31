晒Chris Brown合照捱轟　Ailee躺着中槍刪相

現年30歲的美國麻煩歌手Chris Brown於11年前曾毆打天后舊愛Rihanna而轟動一時，近年又涉打人被捕及捲入強姦疑雲，被不少樂迷厭棄！不過，曾獻唱韓劇《鬼怪》OST的30歲韓國女歌手Ailee日前獲邀出席《格林美音樂獎》後，興奮在社交網展示與偶像Chris Brown的合照，竟惹來大批網民抨擊，炮轟她竟然支持經常暴打女人及涉性侵案的人。

趟着中槍的Ailee留言反擊：「我說我聽着他的音樂長大，年輕時亦很欣賞他的音樂，這是永恆不變的事實。我跟他合照，但我完全不知道他過往所作所為，我見到他，腦海中只想到『嘩！Chris Brown，我很喜歡他的音樂！』但不代表我支持他打人或虐待動物等，請停止攻擊，我根本不知發生甚麼事，別干涉我！」Chris Brown隨後更踩多腳，留言暗寸Ailee扮無知，令網民群情更洶湧，質疑Ailee講大話，指她不可能不知道Chris過往臭史，Ailee最終不堪網民圍剿而被迫刪照。

此外，年僅18歲的美國樂壇新星Billie Eilish於《格林美》橫掃5獎成大贏家，Ailee亦趁機集郵，事後不少網民留言希望二人日後有機會在音樂上合作。