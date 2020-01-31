日本慶生發生意外！滕麗名入院輪椅代步

藝人滕麗名今日突然在社交網上載了躺在病床及坐輪椅的醫院照，情況令人憂心，佢發文表示在日本旅行時出了意外，並在當地的醫院住了兩個多星期才返港，但沒有詳細講所患何病及出了甚麼意外，她說：「感恩～～～12月28日，一個意外，在日本住了兩個多星期醫院再休養至前兩天，終於可拆線康覆（復）返港」

她又感謝老公香港日本兩邊走照顧她：「這一個月，對人生價值觀有了新體會，老公為了照顧我這個論盡病人而家港日兩邊走，見到一張超認真極緊張喪溫柔的一張臉，心痛但心甜。」

而在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊尚善的她，又多謝劇組及一眾熊家演員，特別金城安及無綫高層曾勵珍：「感謝熊家人的支持，阿叔隔天追魂問候msg ，金城安每隔幾天給我的big big kiss ，最強朋友龍璟風（陳浚霆）風少Andrew Chan 越洋寄來kill time物資，大小姐越洋的生日禮物，多謝台前幕後工作人員，編劇組，監製祥仔，特別係多謝珍姐嘅關懐，辛苦你們為我的安排調動，（唔一定係攞獎先多謝呢班人㗎）。」

翻查她社交網記錄，阿滕於1月21日上載一張相再發表生日感言，而照片中的背景是一片白茫茫的雪地，相信阿滕當時身在日本慶生，當時她還寫到：「這個生日，沒有豐富浪漫的晚餐，沒有熱鬧的派對，只有的愛與呵護，看似理所當然，實是世間難求，上天這次提示我所擁有的是伴侶家人上司摯友同事滿瀉的愛。」想不到28號出了意外，幸她阿滕康復平安回港，網友都留言祝她早日康復。