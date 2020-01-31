78歲賴恩奧尼路百病纏身友人擔心過唔到年

70年代憑荷里活經典愛情片《愛情故事》（The Love Story）而走紅的美國老牌男星賴恩奧尼路（Ryan O' Neal）近年甚少露面。近日有報道指他周身病，健康情況令人擔憂！有朋友更表示擔心他活不過2020年！

賴恩友人受訪時說：「賴恩身體狀況惡化到無法掩飾的地步，他體重下降，看上去很虛弱，沒有拐杖的協助就無法行走。」據知賴恩近年周身病痛，除了患癌之外，亦有糖尿病、白血病、心臟問題、肩膀勞損與敗血症。有指他仍然對拍拖三十年的影星女友花拉科茜（Farrah Fawcett）離世而心碎。花拉於2009年因癌病離世，享年62歲。據知情者指賴恩在花拉離世後自暴自棄甚至討厭自己，因而令家人及朋友關注。更從此與世隨絕獨自在馬利布居住。

賴恩與3名前度育有4名子女，最大的影星女兒泰坦奧尼路（Tatum O' Neal）已56歲，現已息影。賴恩與子女的關係一直不好，不過近年有跡象父女關係好轉，去年2月泰坦於社交網上載陪老父在醫院接受治療的照片，並透露父親醫心臟。至於他與花拉所生的兒子雷蒙（Redmond）多次犯案，2018年更因企圖謀殺而入獄。去年原本案件開審，但由於他的精神狀態問題而押後審訊。最近他才由洛杉磯監獄轉往精神病院接受治療。