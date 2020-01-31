泰妍BTS奪大獎　希澈Momo戀情被司儀擺上枱

韓國年度音樂盛事《首爾歌謠大賞》昨晚在首爾高尺巨蛋舉行，人氣男團防彈少年團（BTS）與女團少女時代隊長泰妍分別奪得唱片及數位音樂部門的大獎，BTS因身在美國而未能出席，成員透過影片多謝歌迷的支持，而泰妍在知道自己獲獎後，表現得十分驚訝，她坦言沒有想過自己會獲獎。

至於因有其他行程而缺席頒獎禮的男團EXO，昨晚奪得歌手獎、人氣獎、韓流特別獎及最高人氣K-POP藝人獎，共捧4獎成為全晚大贏家，而同門女團Red Velvet就同樣獲頒歌手獎，隊長Irene發表得獎感言時特別提到上月在《SBS歌謠大戰》綵排時墮台受傷的成員Wendy：「雖然不能和Wendy一起出席很心痛，但是Wendy和我們、還有喜愛Red Velvet的人都正在等待再次見面的日子，請再等等吧。」

而昨晚是男團Super Junior成員希澈與女團TWICE日本成員Momo月初公開戀情後首度同場，希澈昨晚擔任司儀，在頒獎禮開始時，另一司儀申東燁在介紹出席歌手時，突然向希澈開玩笑說：「嗯？希澈見到會很開心的那位就坐在台下，那位就是Super Junior了。」有網民公開TWICE在台下的影片，見Momo與隊友娜璉在聽到申東燁講笑時都木無表情，本來正在微笑的多賢之後亦收起笑容，有粉絲就不滿申東燁拿偶像的戀情講笑：「一定要說這句話嗎？」、「根本是故意的！」、「放過他們兩個吧。」

以下是得獎名單

大獎：防彈少年團（唱片部門）、泰妍（數位音樂部門）

歌手獎：NCT Dream、金請夏、iKON、Red Velvet、Paul Kim、防彈少年團、EXO、Super Junior、NU'EST、Monsta X、MAMAMOO、TWICE

人氣獎：人氣獎

韓流特別獎：EXO

最高人氣K-POP藝人獎：EXO

抒情歌獎：金在煥

R&B Hip-Hop獎：Kassy

舞蹈演出獎：河成雲

樂隊獎：Daybreak

OST獎：泰妍

年度發現獎：金玄澈

評審特別獎：宋佳人

新人獎：TXT、ITZY、AB6IX