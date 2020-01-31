英國奧斯卡前奏　《上流》倫敦影評人協會掃獎

有「英國奧斯卡」之稱的《第73屆英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）即將於香港時間下周一早上舉行。而在BAFTA獲最佳電影及導演等4項提名的韓片《上流寄生族》，昨晚率先於《第40屆倫敦影評人協會 （LFCC）頒獎禮》上掃走年度電影及導演（奉俊昊）兩項大獎！

至於影帝影后就由兩大熱門《JOKER小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）奪得。年度男女配角就由《愛爾蘭人》（The Irishman）的祖柏西（Joe Pesci）與《婚姻故事》（Marriage Story）的羅拉丹恩（Laura Dern）奪得。《婚》亦獲年度編劇獎。而英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）憑《燈塔》（The Lighthouse）等片獲頒年度英國／愛爾蘭男演員。

另方面，BAFTA的座位安排率先曝光。《上》導演奉俊昊坐在兩大紅星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）隔離，而男主角宋康昊亦會出席並安排坐在瑪歌羅比（Margot Robbie）隔離。盡顯地位！