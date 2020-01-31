讚郭可盈一早入貨　林文龍唔使為口罩操心

亞視無懼疫情，於今日大年初七舉行新春團拜，亞洲電視控股董事會主席鄧俊杰，以及已正成上任亞洲心動娛副總裁的藝人林文龍，率領一眾亞姐及高層，上台向大家拜年，並於大合照時戴上口罩。鄧俊杰致詞時除下口罩，指將在開年後製作更多節目，希望有林文龍的帶領下能重振亞視的輝煌。

安排員工在家工作

林文龍上台致詞時則堅持全程戴住口罩，他表示希望台前幕後不分你我、不分上下，團結一致做出成績，其後又大派開工利是，並透露總金額共花了六位數字。講到疫情肆虐仍繼續新春團年，他表示現時全城愁雲慘霧，故借今次團拜沖喜一下。他續宣布亞視未來將有新動向：「公司嚟緊會有全新面貌，Office會重新裝修，估計會用3至4個月時，暫時同事會先Home Office（在家工作），到6月28日就會正式公布一連串嘅新計劃。（新面貌包括裁員？）會視乎工作能力同工種而定，但只要係人才我哋都會吸納，裁員唔係第一考慮。（會花幾多預算做裝修？）未有一個budget，依家仲睇緊設計圖。」

取消所有約會

問到新年可受疫情影響，他表示已取消所有約會，留在家中陪伴家人及為公司運作籌謀，又大讚老婆郭可盈早在疫情爆發前已購入足夠口罩，故不用為此操心。

梁雪瑤德國掃一百盒口罩

而應屆亞姐羅思雅、范莎莎、張雯、張可盈，以及上屆亞姐梁雪瑤、李芷菱等亦有現身團拜，今屆亞姐總決賽冠軍江雨婷則因病未能出席。梁雪瑤指公司尚在安排清潔用品，但自己早有準備：「我之前去德國旅行，逐間舖咁搵，成功買到一百盒口罩，相信都夠用，亦會畀親朋好友。雖然買唔到消毒酒精，但好彩媽媽一向有買定啲消毒紙巾，所以都唔怕。」羅思雅則指已託日本朋友代為購買口罩，短時間內並不擔心。至於講到林文龍表示公司將安排Home Office，梁雪瑤則表示暫時留在家中休息，相信過年後工作方面會有好轉，亦期待能參與公司劇集的拍攝。