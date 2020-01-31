J.Arie杜拜掃口罩　小肥買到似執到金

歌手小肥、J.Arie（雷深如）、強尼（許博文）出席音樂劇海報拍攝及綵排，講到三人冇戴口罩，小肥表示出街有戴，但因現時工作化了妝，故冇戴。J.Arie就透露昨日才從杜拜回來，笑言有嘗試搵口罩：「但搵到10個咋，都已經偷笑，但有朋友就喺超市搵到14盒，叫佢畀啲我。」而強尼就表示今個月去了柬埔寨拍節目：「喺超市見到口罩一盒100個，只係1.6美金，嗰陣買咗十幾盒，因為嗰陣未係咁大需要，依家先知原來嗰陣好平。」小肥亦謂現時買到口罩好似執到金。

問到武漢肺炎疫情對他們這個音樂劇可有影響？J.Arie透露音樂劇在3月中公演：「幾日前主辦單位問我哋想繼唔繼續，但我就話共同進退。」小肥亦謂如果延遲了就當綵排時間加長，因為想與這班人聚下，雖然笑言近來見到不想再見。而問到其他工作安排？J.Arie大呻心噏到想喊：「2月有3、4個騷延期咗，因為始終依家自己做音樂，要自資出歌同拍MV，不過健康係最重要。」小肥亦謂有工作延期了。

強尼則透露Annual dinner的工作取消，但反而自身ViuTV的工作多了：「因為《點相》唔畀有現場觀眾，變咗我哋藝員頂上，都好有免費睇相。」他又透露下周起會主持新節目《今日疫情》，會訪問醫生、最新病情等，節目會取代原本的娛樂資訊節目《15分鐘熱度Plus》。