陶大宇郭政鴻挑選美女伙頭　辣着洛兒火燒廚房

由陶大宇、郭政鴻和「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持的ViuTV節目《辣伙頭》即將播出，由於節目播出正遇上肺炎疫情，節目宣傳被迫取消，大宇覺得這是社會責任，惟有呼籲演出者於各自社交平台宣傳。

至於有份演出的八位美女準廚中，洛兒（Lokyii）、陳欣妍（Shirley）、陳海寧（Isabella）和郭奕芯（Ashina）接受訪問，分享這次節目的喜與樂及入廚心得，其中洛兒因不懂運用廚具，拍攝時搞到火燒煲，險些燒埋錄影廠。

Lokyii難登大雅之堂

洛兒甫出場就將一煲油煮到着火，險些將個錄影廠燒着，幸好有廚師評判Christian為她撲火，洛兒的菜式未煮好都已經火喉十足！對於廚藝方面，洛兒謙虛地表示只夠「自給自足」，難怪要登大雅之堂就會出事：「嗰次我哋用電磁爐，可能個煲過熱，我落咗好多油，之後就搶火，嚇到我呆咗，好彩Christian救咗我，差啲要攞滅火筒添！」

筍盤女友Shirley

至於Shirley則有板有眼，連Isabella亦臣服她炮製的羊腩煲，而Shirley就將賽事中所學的羊架煮給男友和家人品嘗，被讚是100分筍盤女友。她說：「我第一次整，跟足食譜，好好彩都似模似樣，新年時我有做畀家人食，佢哋都大讚，（有冇整畀男友食？）有，佢當然有讚，唔敢唔畀100分！」

Ashina煮海鮮冧仔

相比之下，Ashina就只學識劏魚和拆蟹，她笑言己經好大成就，打算之後會整海鮮冧男友。問可有目標？Ashina說：「未有，如果有我會想整海鮮佢食，魚除咗蒸仲可以起肉…（咁講大把人追啦？）希望啦！」

洗砧板都有學問

她們各有入廚心得，而洛兒認為衞生最重要：「做廚師基本功，要將鉆板要分開生肉、熟肉用！」而Shirley認為安全第一：「攪肉機入面嘅旋轉刀唔好就咁放入洗手盤洗，好易𠝹傷手，記住分開洗！」Ashina則說：「唔好用洗潔精洗砧板，咁會導致隙縫留細菌，用白醋或者鹽洗較果會更好！」

場地：Comma Party

郭奕芯服裝：SNIDEL