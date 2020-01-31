姚子羚感情隨緣　目標做包租婆

姚子羚在無綫劇《黃金有罪》中扮演一位「等愛的女人」，愛上張兆輝不能自拔，結果患上抑鬱甚至自殺，最終對方仍沒有選擇她。她形容角色變化大，演來心力交瘁，幸而與蕭正楠的對手戲比較輕鬆，可作出平衡。

認真又可搞笑

首次與張兆輝合作，子羚讚不絕口說「好正」：「佢好照顧後輩，我生日佢竟然買蛋糕，真係好感動。同佢去泰國外景，輝嫂不時買嘢食買埋我嗰份。唔好睇輝哥工作認真，私底下可以好搞笑。」她很羨慕對方結婚多年夫婦恩愛：「佢兩夫妻互補不足，輝哥好錫輝嫂，輝嫂又好緊張老公嘅儀容。（幾時輪到你？）放心，我會拉埋定欣一齊（尋覓另一半），我冇放棄，但隨緣，感情事冇得諗咁多。」

賺到錢做善事

《黃》劇以股票市場為背景，子羚原來切切實實是「黃金有罪」的信徒：「從來唔買股票嘅，我只聽媽咪講投資磚頭，老來點都要有個竇。啱啱開始供樓，發覺真係幾貴，依家有錢就擺晒落去，希望快啲供完。如果搞掂呢層嘅話，會計劃買多個細單位收租。」幸而子羚投資的首飾生意漸上軌道，利潤略有成績：「我同拍檔有個心願，從我哋賺得嘅錢中，撥啲出嚟做善事，例如捐畀動物組織或環保團體，依家已經做緊，日後可以嘅話，希望成立基金幫助有需要嘅人。」

農曆新年前子羚難得小休，但她渴望有個悠長假期，完成個人計劃：「起碼放半年假去讀書增值，同埋之前同啲好姊妹去澳洲，發現我哋可以以義工身份，喺當地嘅袋鼠收容中心工作，不過起碼要逗留兩、三個月先得。」