東方日報C1：澤尻引退！出庭認藏毒面臨判監年半

33歲日本是非女星澤尻英龍華的藏毒案昨日在東京開審，她在庭上認罪，更驚爆引退宣言，揚言無意及無資格復出藝能界，令外界嘩然！案件即日審結，澤尻面臨判監一年半，將於下周四判刑。

憑催淚日劇《一公升的眼淚》走紅亞洲的澤尻英龍華，去年11月16日因涉毒被捕，警方在其家中搜出0.198克搖頭丸粉末及約0.601克俗稱「毒郵票」的LDS 。被控藏毒的她，自去年12月以約36萬港元保釋後一直潛水，並入住東京慶應大學附屬醫院接受治療。案件昨午在東京地方法院首度開庭，澤尻乘坐黑色7人車抵達法院，但車輛全程拉上窗簾，未能看到其容貌，而法院外早已聚集近百名記者。

兄長現身求情

澤尻穿黑色套裝及西褲、束馬尾現身，她在庭上認罪，當被問及職業時，她回答：「無業。」之後再度為過錯道歉：「因為我被捕，為工作夥伴帶來困擾，特別是拍攝中的作品要重拍，帶來巨額的經濟損失，感到很抱歉，也為對家人帶來痛苦感到抱歉。」被問到今後會否復出藝能界時，澤尻更毅然發表引退宣言：「我沒有想過復出幕前， 作為對社會有影響力的人，做出很多任性的事，因此沒有資格復出！」

控方透露澤尻自19歲起接觸大麻、可卡因、LDS等毒品，並將LDS放入雪櫃。其胞兄以證人身份上庭求情， 透露妹妹已明白其所犯的錯誤並作出反省，他自言今後會與妹妹同住， 監督其生活及交友，以防她再犯。控方求刑入獄1年6個月，案件將於2月6日宣判。

逾2千人爭旁聽

案件開審前，有2,229名市民到法院附近的日比谷公園排隊領籌抽籤，爭奪澤尻案件的19個旁聽席位，但亦不及當年女星酒井法子毒案初審，當時有逾6,615人爭旁聽。

澤尻所屬事務所avex前日再為她發聲明謝罪，疑欲為她洗底，博法庭輕判。

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