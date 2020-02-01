女神下海！林泳淘圓夢挑戰演「妓」

藝人林泳淘（Wingto）去年被迫跳出Comfort Zone，事業上面對新挑戰，將在舞台劇中飾演夢寐以求的妓女角色。講到年前Big爆泳衣照風靡網民，她自認其實個性相當怕醜，但為做好演員不惜豁出去。

新手好大壓力

Wingto離開無綫後工作不斷，更榮登KOL榜冠軍，深得網民喜愛！她透露在新一年會先挑戰舞台劇：「其實想試舞台劇好耐，但要花好多時間排練，以前根本冇可能，依家難得有機會就試吓，都有好大壓力，我只係新手，其他演員個個都好有經驗！」

舞台劇飾演流鶯

講到舞台劇角色，她笑言是夢寐以求的妓女角色：「以前個個藝訓班出嚟嘅同學都被安排做妓女，反而我一直冇得做，於是我同助導講，跟住有機會喺《老表，你好hea！》着護士裝扮『一樓一』，但都係搞笑，到今次舞台劇我飾演流鶯，正呀！不過冇性感演出，個劇係老少咸宜，寫實富人情味。」

自謙冇本錢性感

過去Wingto多數做節目主持，現在她將有更多機會磨練演技，直言最想挑戰做打女及拍喜劇。說到Wingto最令網友印象深刻的要數拍攝旅遊節目《3日2夜》的白色Big爆泳衣Look，自認保守的她直言相當尷尬：「要我性感真係難啲，之前拍沖涼戲都幾怕醜，拍完有『終於完喇』嘅感覺，但我既然決定做演員，就要努力衝破性感呢部分，當然要睇劇情有冇需要。」對於網民要求她多甫性感相，Wingto笑言望大家高抬貴手：「我冇呢個本錢呀！而且我唔識游水，所以冇咩機會，平時最多都係着一件頭咋！」

想40歲抱孫

事業展開新一頁，感情上會否也向前一步，跟圈外男友結婚？Wingto表示暫時未有具體計劃，但不諱言曾想過有仔趁嫩生：「20歲嗰陣已經想過結婚，到40歲做阿婆，但依家一切隨緣啦！」