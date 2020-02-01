IG最多跟隨者排行榜　C朗繼續登冠Selena跌至第四

社交網站Instagram（Ig）公布今年最多跟隨者名人排行榜，結果葡萄牙萬人迷球星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）繼續排榜首。他的Ig跟隨者人數已高達2億人！

而去年排第2位的美國天后Selena Gomez由第2位跌至今年排第4位，她的跟隨者人數高達1.67億人。而僅次於C朗排第2位就是另一美國小天后Ariana Grande，不過她的1.73億跟隨者人數與C朗仍有一段大距離！至於第3位就是荷里活動作巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），他的Ig跟隨者人數達1.7億人。

而美國真人騷女星小富婆Kylie Jenner就成為Kardashian家族之中Ig最多跟隨者一人！她的Ig跟隨者人數達1.59億，以100萬人之差力壓家姐Kim Kardashian排第4位。其餘打入十大的還有阿根庭球王美斯（Lionel Messi）、天后Beyonce、巴西球星尼馬（Neymar）與加拿大天王Justin Bieber。