日前涉持槍被捕　Offset護妻Cardi夜店打人

美國人氣天后Cardi B的歌手老公Offset與幾名跟班日前在洛杉磯商場因涉持槍而被警方截查，期間他一度發難。最後他們被警員帶返警署問話，直至凌晨才放人。Offset昨日凌晨與老婆Cardi一同在邁阿密一間脫衣舞店狂歡，點知又再出事！有在場人士影到Offset因不滿有人向台上跳鋼管舞的Cardi噴香檳而跳落台打人。最後保安人員上前干預。據知Cardi當時被人噴到濕透，而在旁的Offset護妻心切出手打人。有目擊者指Offset擊中該名人士，之後不停揮拳直至被保安拉開。之後Cardi同老公即時閃人。今晨Cardi亦於Instagram上載照片並留言：「昨晚好狂野😰」似有所指。

而出事之前下午，Cardi在電影《狂野時速9》（Fast & Furious 9）的《The Road to F9》全球fans活動中唱歌表演，並與老公同台演出。Cardi亦有份在片中飾演一角。除了Cardi與老公之外，片中一眾影星包括男主角雲狄素（Vin Diesel）亦有出席活動。而之前一晚Cardi與Offset亦在當地一夜店表演迎接美國時間周日在當地舉行的超級碗。