《狂野時速9》預告曝光邊個角色復活？

由荷里活男星雲狄素（Vin Diesel）主演的賣座動作片《狂野時速9》（Fast & Furious 9）將於今年5月上映，而為隆重其事，影片昨日在邁阿密舉行全球fans活動《The Road to F9》，並邀請一眾紅歌手包括有份在今集中演出的天后Cardi B等唱歌。而首個預告片亦同時在活動上曝光！

除了雲狄素及《狂》一眾元祖演員回歸之外，今集亦加入前WWE摔角巨星新一代動作巨星John Cena 。上幾集已出現過的奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）與海倫美雲（Helen Mirren）亦會回歸。而查理絲更以短髮bob頭新形象出現！而最大驚喜就是在多集《狂》出現過由韓裔男星成康（Sung Kang）飾演的Han亦在預告中出現！Han於第3集《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）中死去。如今在第9集中「復活」，絕對係《狂》迷的驚喜！除了成康回歸之外，在第3集中出現過的兩個角色 Sean與Earl 亦會在今集歸隊！而新一集繼續由執導過四集的華裔名導演林詣彬（Justin Lin）繼續執導筒。