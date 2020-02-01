紀錄片騷鑽戒？Taylor盛傳與影星男友已訂婚

美國樂壇天后Taylor Swift為Netflix拍攝的新紀錄片《Miss Americana》昨日已上架，其中有傳媒就見到她在片中左手戴住一隻神秘鑽戒，因而懷疑她與英國影星男友Joe Alwyn經已訂婚！

有傳媒就追問紀錄片的導演Lana Wilson有關Taylor隻戒指，她即時扮傻話乜都唔知，仲話要睇返那場戲才可了解。除了傳媒懷疑二人已訂婚之外，好多fans亦有留意到並表示關注，有fans於社交網留言說：「是日問題，究竟Taylor同Joe係咪已訂婚？！請大家睇真啲佢在紀錄片中嘅戒指。」另有男fans笑言：「如果我條女已為人未婚妻，那放我入墳墓！！！」Taylor與Joe於2016年發展戀情，她更憑歌寄意作了首歌《London Boy》講男友。二人的關係一直好穩定。

另方面，近日有指Taylor缺席今屆格林美音樂獎背後原因係雙方傾唔掂數，Taylor方面在頒獎禮舉行前幾日向大會提出如果Taylor獲年度歌曲大獎，她才會出席同表演。不過被格林美方面拒絕，最終大獎被另一女歌手Billie Eilish獲得。不過剛有傳Taylor是因為要陪患癌母親才缺席格林美。