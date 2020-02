韓國女團少女時代的30歲前成員Jessica與25歲的胞妹、f(x)成員Krystal感情好好,經常孖公仔去外地旅行,Jessica近日就上載與妹妹去佛蒙特州旅遊的自拍照,Krystal則公開她滑雪時跌倒地上的短片,並寫道:「guys i was just resting。」(大家,我只係休息緊)。

Krystal又上傳與Jessica躺在雪地的照片,並說:「people ask if we're twins。」(有人問我哋係咪孖生姊妹),相中二人十分似樣,更穿上同款白色滑雪外套和黑褲,似足孖生姊妹!

另外,Jessica原定於本月22日在澳門百老匯舞台舉行演唱會,主辦昨晚表示基於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作需要,為保障觀眾和工作人員的健康及安全起見,演唱會將會延期舉行。