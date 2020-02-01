《踩過界II》冧廠！王浩信5人集體請假

藝人王浩信、張振朗、蔡思貝及簡淑兒原本今日要為劇集《踩過界II》開工，殊不知四人離奇「冧廠」，令劇集停拍，而原本明天張曦雯要為此劇拍攝外景，但她都以病為由請假，拍攝都要取消，引起肺炎疑雲！

體力透支

對此，監製林志華接受東網訪問時表示：「我了解過，尋晚曦雯、振朗、思貝同簡淑兒拍外景，去咗山頭拍咗場戲，可能因為太大風吹親啦！加上之後佢哋都要接廠拍攝，拍到今朝五、六點，都有啲透支唔係咁舒服，所以我哋決定畀多啲時間佢哋休息！而浩信因為一直以來拍主景，由過年前拍到依家，日日廠景都有佢，佢都有啲喉嚨痛唔舒服。」問到有否幕後工作人員都病倒時，林志華表示暫時沒有收到消息。

阮政峰累全家？

而簡淑兒接受訪問時表示只是少少不舒服，沒有大礙，多謝大家關心。而有份拍攝此劇的阮政峰於電視城接受訪問時謂：「本身今晚我都有廠景要拍，但係返嚟公司途中收到PA同事電話，話因為有同事病咗，要延期拍攝，至於幾時開工要再等通知。」問到是否明天都不要開工時，他謂：「我本身聽日唔使拍！（戲份多唔多？）我係最後一個Case嘅被告，同浩信、振朗多對手戲。（擔唔擔心演員？）唔單止係演員，我擔心成個香港，因為演員係唯一嘅公眾唔可以戴口罩，所以都擔心佢哋嘅屋企人，因為有二分一嘅機會中，係一場賭博，自己要做好責任先，消毒晒先返屋企，帶定衫換。」而第一日為此劇開工的他被指腳頭不好時，他謂：「我好似之前幾套劇第一個開工都要延期。」