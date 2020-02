歌手吳雨霏(Kary)去年九月為老公洪立熙(Brian),誕下細女Galilee,平時行事低調嘅Kary,喺社交網透露上月為Galilee舉行百日宴,雖然仍然未見到Galilee嘅正面樣,但睇得出Kary搞呢個百日宴非常用心,用上氣球及鮮花布置,而Kary為囡囡預備豬仔百日宴蛋糕,非常有少女心:「Throw back to a beautiful celebration for baby Gal... so thankful...(回想起呢個咁美好嘅慶祝活動,真係好感恩)」