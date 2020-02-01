醒你獨門開運秘方　苑瓊丹爆捕獲周潤發大法

「神婆」苑瓊丹（苑仔）篤信風水命理，每年都會提早預測流年運程，又會向師傅諮詢幸運顏色及飾物，更分享獨門開運方法！現為「爆料」節目拍攝的她，收埋唔少「秘密」，最爆為於節目內暢談野生捕獲周潤發必勝之術！

開個靚年賺大錢

正所謂「寧可信其有，不可信其無」，自認迷信的苑仔自創獨家開運方法︰「如果嗰年運仔唔係幾好，拍完嘢啲錢我就唔會收住，會叫經理人Keep住先，橫點嗰年都唔係咁好咪當冇賺過，一過冬至就係當第二年，當日就即刻叫經理人過數畀我，開個靚年，賺到盆滿缽滿！」她續指有睇運程的習慣，增加好運機會︰「事業、生意都會Check，但都係嗰句，一切嘅命運都係睇自己努唔努力，所以知之餘，如果係好運都要繼續努力，唔係咁好就更加要努力。又會問吓師傅我需要戴咩水晶、顏色衫係幫助運程，通常都係綠色，所以大家見我着綠色多。」

拜神最緊要還神

新的一年，苑仔指過完年後會去海外開拍戲劇，題材圍繞狗︰「我好鍾意狗，啱晒我，佢哋都專登搵我做馴獸師，之後亦會同網台合作拍旅遊節目。」另外，她會繼續為開電視「爆料」節目《開工大吉77》錄影，日前苑仔就去到紅磡的一間燒味店取景，大揭每逢開鏡、開騷、開張前拜神斬燒豬的「秘密」，更即場試斬燒豬︰「點解拜神要斬燒豬？有啲咩禁忌、又有啲咩一定要做呢？八完就話畀大家聽！」問到拜神Tips，她指最緊要是還神︰「有借有還，唔還仲衰過齋拜，記得拜財神就一定要帶埋糖去，畀啲甜頭財神爺，自己、身邊朋友年年都係咁拜，拜過次次都旺。」

去街撞得最多係發哥

節目收視反應不俗，已「添食」了一季，問到可會再加碼？苑仔笑言︰「又咁快諗？太早啦！其實依家邊拍都邊捉緊啲觀眾鍾意八啲咩。」講到最爆的一個秘密，她透露於節目內會大爆周潤發行蹤，更是百發百中︰「去咗一個發哥嘅專屬地點，舖頭嘅人係知道發哥幾時、幾點一定會出現，有啲影迷真係試過等，依家終於到我知，希望鍾意發哥嘅人唔使再等，不過拍嗰日時間唔啱捕獲唔到！（好可惜？）唔會，我都野生捕獲過，發哥真係好鍾意去街，我撞得最多次嘅明星就係佢！」