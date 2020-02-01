失業8個月！迪麗熱巴絕地翻生濕身贈興

內地女星迪麗熱巴歷盡8個月「零工作」的低潮期，近日終苦盡甘來，憑主演劇集《三生三世枕上書》挽回劣勢，現已獲得破12億的播放量，人氣一時無兩！劇組更「贈興」公開其濕身戲的絕密花絮，再引起網民熱議。

內地影視產業市場早前進入寒冬期，多間影視公司虧蝕甚至倒閉，連當紅花旦迪麗熱巴亦慘受影響，有近八個月沒有拍戲，更要亮相綜藝節目公開向各大導演自薦，情況令人擔憂。雖然工作量一度大減，但其高企人氣依然不受動搖，近日主演新劇《三生三世枕上書》一開播即成熱話，播出一周時已衝破10億播放量，現時更已累積至12.4億，勢頭強勁帶挈她「翻生」，重登流量花旦之位。

透現火辣身材

劇中除了女扮男裝造型備受關注外，她與男主角高偉光的濕身戲亦成為一大亮點！身穿白袍的迪麗熱巴雖密實上陣，但落水後若隱若現透現玲瓏浮凸的火辣身材，畫面相當性感。日前劇組官方微博更公開這場戲的花絮片，拍攝前迪麗熱巴無懼深水率先走入池中，相反高偉光不諳水性，要求吊着威吔拍攝，隨即被迪麗熱巴指水位線只到其腰間，並笑稱：「你一米九還吊威吔，你要跪着了在這。」及後二人對戲，高偉光問：「你是何人？」迪麗熱巴突然爆肚笑說：「我可能是海的女兒。」即引起現場笑聲，其率直可愛的性格獲網民大讚。