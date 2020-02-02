女神唔收兵！陳瀅狠推追求者：搵過第二個啦

藝人陳瀅於無綫劇集《黃金有罪》演一名70年代的港女，經常打扮得花枝招展，又穿緊身衫、騷長腿，只要有錢搵的地方，絕不介意走捷徑，倘若有錢仔及窮小子同時追求，定必選擇給她無憂生活的前者。而為了角色要求佻皮活躍，陳瀅特別誇張表情上陣，有別於以往的斯文形象，幸好劇集播後後，不少朋友也大讚她演得夠Cute。

高峰5日唔洗頭

談到劇中不時穿短裙騷長腿，問到開拍前可有特別修身？陳瀅透露拍攝時適逢大病一場，又屙又嘔，連續兩星期冇胃口進食，頓時瘦了一個圈，她說：「依家睇番個樣都幾衰，再加上自己懶，成日唔補妝。（平時都懶？）不嬲出晒名懶，開工同事知我係咁，依家剪咗頭髮洗多咗頭，以前長頭髮唔鍾意洗，頂到4、5日先洗，記得有次把頭髮日日都要set，髮型師摸到有幾油，有味出嚟時就知我幾多日冇洗。（咁多年都係咁？）不嬲係咁，依家最多三日就洗。」

與舊愛保持聯絡

對於角色被何廣沛暗戀，但她卻視對方為「兵」，陳瀅不諱言現實生活非常抗拒收「兵」：「當我知你鍾意我，我會更加同你有距離，會叫你直接搵過第二個，以前都有呢方面經歷，好多都會聽。記得第3個男友喺加拿大讀大學時識，但大家隔3、4年後先拍拖，佢有講番當時一識我就想追我，中間曾經做過啲乜，聽番覺得好甜蜜，呢個男友入行前先分手，大家再見亦是朋友，仲有聯絡。」

逼洪永城摸自己！

除了何廣沛，陳瀅與洪永城也有感情線，她表示雙方首次合作，但拍得唔算好愉快，她說：「當時我疊三套劇一齊拍，每日只有身軀返工，好樣衰，佢會Push我，拍床戲會預先搵我研究，睇吓模仿邊套電影，我哋都好多親熱戲，又激，我之前未拍過床戲，同洪永城就有兩場，總之激情情侶做嘅嘢都做晒，攬、錫、摷都有，但因為病住拍就傳染咗畀佢，真係唔好意思！（佢有冇臨時加戲？）冇，反而係我逼佢摸我，會嗲佢用佢隻手摸我，不過佢好紳士㗎！」

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