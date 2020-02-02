東方日報C2：王浩信張曦雯齊病倒掀肺炎恐慌

無綫劇《踩過界II》拍攝進度正如火如荼，但幾位主角王浩信、張振朗、蔡思貝及簡淑兒昨日齊齊請病假，令拍攝被迫取消！另一主角張曦雯同樣病倒，引起傳染力極強的武漢肺炎疑雲，電視城人人自危！

近期武漢肺炎全球肆虐，香港亦有多宗確診個案，令普羅大眾加強注意個人衞生及防患意識，其中無綫電視城亦加強防疫措施，例如進出時要測量體溫，但藝人開工時不能經常戴口罩，加上捱更抵夜導致抵抗力不足易捱病，最近無綫劇《踩過界II》演員王浩信、張振朗、蔡思貝、簡淑兒（Jessica）及張曦雯（Kelly）便齊齊冧廠，昨日開工通告都要取消！

捱冷拍外景再通頂

劇集監製林志華受訪時透露，振朗、思貝、Kelly與Jessica前晚到山頭捱冷拍外景，接力再開廠景至清晨5、6時：「佢哋都有啲透支，唔係咁舒服，所以決定畀多啲時間佢哋休息！至於浩信一直以來拍主景，由過年前拍到依家，日日廠景都有佢，佢都有啲喉嚨痛唔舒服。」問到有否幕後工作人員都病倒時，林志華表示暫時沒有收到消息。據知，劇組昨日停工一日，原本張曦雯今日要拍攝外景，惟她亦以病為由請假，拍攝同告取消，令人擔心幾位主角是否交叉感染，更惹起武漢肺炎恐慌！

Kelly透過電話接受訪問，她說：「前幾日好凍，又要拍落雨戲外景，所以有啲傷風感冒，今日更唔舒服，但我本身都係休息，放心唔係武漢肺炎！不過我都怕傳染到人，令人哋抵抗力變差就唔好，大家都要多啲休息飲多啲水。」至於Jessica表示只是有少許不適，沒有大礙，多謝大家關心。

阮政峰被嘲腳頭唔好

至於有份參演的阮政峰，昨日首度為該劇開工，返回電視城的他表示途中才接到通知要改期拍攝，又指是劇中其中一個單元的被告，跟浩信及振朗甚多對手戲，問到會否擔心眾演員？他說：「唔單止係演員，我擔心成個香港，因為演員係其中一個工種唔可以戴口罩，所以都擔心佢哋嘅屋企人！自己要做好責任先，消毒晒先返屋企，帶定衫換。」首日開工便要取消，記者笑問是否腳頭不好？他無奈說：「的確我之前幾套劇，好似第一日開工都要延期。」

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