武漢肺炎持續擴散,唔少人都選擇盡量留在家中保平安,台灣藝人羅志祥嘅內地女友周揚青喺社交網甫咗條跳舞片留言話:「在家的第10天,我還很帥,沒有瘋。」條片都係想同大家搞吓氣氛,不過有網民竟然借呢條片鬧佢:「還有心情在那邊像個白癡一樣地轉圈圈。」、「妳是真不知道武漢現在是甚麼狀況還是覺得事不關己?」、「How stupid and ignorant can you be.」一向敢言嘅佢不甘示弱開火還擊,Po咗一張10萬元人民幣幫助抗肺炎嘅捐款收據並留言:「老子在捐錢捐物資的時候,你除了到處罵人道德綁架,你還幹了啥?」

周揚青除咗開火,仲公開埋對方嘅帳號名稱留言玩「道德綁架」:「那我也來道德綁架一下你~去給老子捐錢去!我就不信我是你唯一罵的,估計你那些訊息都是群發!」有網民隨後求證真偽喺韓紅慈善基金會嘅捐款列表入面搵到周揚青個名,證明佢唔係得個講字,仲讚佢做善事唔玩高調,唔會喺社交網宣布自己捐咗幾多錢,唔係今次畀人攻擊都冇人知佢行善,讚佢人美心善!