歌手鄧紫棋(G.E.M.)喺網上晒出同妹妹游水照,兩人浸喺水中,邊曬太陽邊食薯片,露出香肩,認真開心!不過睇真啲,阿G.E.M.妹面容扭曲,鼻扁扁下巴尖尖,好似整容失敗咁,真係嚇人一跳!

原來係G.E.M.搞到阿妹個樣變晒形,佢話:「妹妹說她不要跟我長得像雙胞胎,My sister said she didnt want to look like me...Alright there you go.那我只好幫她P一下,這樣不像了吧。」P圖技術如此「出色」,難怪連羅志祥都留言「哈哈哈哈哈p的太完美了」網民話G.E.M.妹見到都唔知笑定嬲好呀!