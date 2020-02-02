與確診武肺老翁同船　黎芷珊：會自我隔離

武漢肺炎確診個案持續上升，一名80歲男患者1月17日乘飛機由香港到日本東京，數日後在同月20日在日本橫濱上船坐郵輪，5日後抵達香港啟德郵輪碼頭。而無綫主持人黎芷珊與友人就剛巧與對方同船！

對於跟確診武肺老翁同船一事，黎芷珊接受東網訪問說：「我ok呀，完全冇問題呀，啲啲徵狀都冇嘅，其實喺船上面有幾千人，我哋喺船上面，真係冇留意到，佢係香港人，但船上面有八至九成都係日本人，香港人只有少數，有啲仲走埋嚟同我傾偈，但認得我嘅香港人唔係咁大年紀，應該唔係佢哋，我覺得應該冇見過佢哋，同埋隻船嘅安全意識都好好！」

她又表示船上安全措拖好足：「我上船時係20號喺日本橫濱，上到船已經係疫情爆發緊，但仲未係好嚴重，嗰時好似日本得一單確診，但佢哋已經做晒安全措拖，如最多人出入嘅餐廳，係有兩個洗手盆喺度，仲有兩個船員係要你洗咗手先可以畀你食嘢，所以佢哋都好小心。除限制洗手外，仲周圍擺咗啲搓手液，如果啲人乾淨意識好，應該係冇乜事。」另外，她又叫大家不用擔心，因為沒有病徵，由年初一（25號）返到，一直都自我隔離中，覺得外遊過自我隔離會較安全：「如果要隔離14日，我上船到依家已經隔離咗10日，我會自我隔離多一個星期，應該係穩陣。」

問到可有通知公司無綫，她表示公司已知，因為有同事跟她做了訪問，也沒有影響原定的工作，因最近也不用開工。