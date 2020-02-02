阿仔普通肺炎剛愈　布志綸鬧爆藥房：仆X商人

歌手布志綸（Alan）有個3歲囝囝「肥冬瓜」布仲霆，阿仔早排唔小心就中咗普通肺炎，住咗幾日醫院先剛康復，點知就遇到武漢肺炎疫症開始蔓延香港，Alan就趕出旺角、太子、佐敦買口罩及洗手液，多間藥房唔係冇貨就係無理炒價，過程中仲看見非常多市民都排隊買抗疫用品，更被無理炒價所卻步，即使眼見藥房有大量存貨都買唔起…

而喺Alan一家都非常焦急時，一位現居於英國、支持佢多年嘅歌迷，特意速遞佢一堆抗疫用品，Alan更激動到喺開箱一刻感動得流淚！佢續指以炒價販賣口罩手液嘅藥房都係「喪盡天良為求圖利埋沒人性的仆X商人」，Alan更鬧爆呢幾日已經看盡人性最醜惡的一面：「我流淚了，打開箱子看到從英國送來的抗疫用品，是一個我與她素未謀面的歌迷朋友，她雖然身在英國，但卻一直很關注香港每一天發生的事情，而讓我很開心很感動的是，我的歌迷，都是很善良很有愛很有心的人。做一個有良心的人，感染他人一起踏上同路，幫助人，扶起跌低的人，不炒賣抗疫用品，有足夠便讓給其他有需要的人購買，其實這也是基本，我們現在除了關心好自己家人外，要盡可能幫助有需要的朋友、鄰居、市民、老百姓大眾，無論發生多無稽荒謬的事情，都盡力以大眾衞生抗逆為一切大前提，盡力保持著正面有希望的態度！我相信，在霧霾之中的香港，有一天一定能靠我們自己的香港精神，迅速康復起來！重見光明！祝大家身體健康！保重身體大家都要加油！🙏🏻🤟🏻」