戴罩開騷？鄭容和台北騷唔延期　事務所捱轟

在武漢肺炎肆虐全球下，不少韓國事務所為旗下藝人與粉絲安全，也紛紛宣布取消粉絲見面會及海外演唱會。而原定本月9日訪台辦見面會的韓星崔振赫，早前已宣布活動延期。

不過，韓團CNBLUE主音鄭容和於去年11月退伍後，便火速復工，更無懼疫情持續擴散，上月25日如常往泰國開騷，而原定本周六在台北繼續展開「2020 JUNG YONG HWA LIVE 'STILL 622' IN TAIPEI」演唱會，即使大批粉絲促請主辦取消或延期，但主辦方昨日在官方社交網公布照常舉行，並稱因武漢肺炎情况，要求所有觀眾進場前進行體溫檢測, 若有發燒現象工作人員有權拒絕該觀眾入場，又要求觀眾們入場後需全程佩戴，未戴口罩者，工作人員有權拒絕其入場。至於當天綵排與完騷後的Send-off Event也會如常進行，並指藝人將在完騷後送別粉絲活動進行中佩戴口罩。

不少粉絲炮轟FNC事務所為吸金卻罔顧藝人與觀眾安全，並強烈要求將活動延期，但主辦昨日回覆稱：「我們所有公告內容都是和經紀公司以及各個相關單位討論及確認後才公告的，煩請諒解！」