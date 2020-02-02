湯洛雯高海寧孖住出埠玩　口罩慳住用

藝人高海寧（高Ling）及湯洛雯（靚湯）在兩點左右現身機場，素顏現身的兩人戴帽及口罩包到冚上陣，但不肯透露去哪裏及何時回港，只謂出發前來攞wifi蛋。

講到武漢肺炎肆虐，問到可有預防疫情？高Ling說：「有戴口罩、勤洗手，都有帶洗手液。（口罩夠存貨？）有嘅，但都要預備口罩，因為家人多，依家都要慳啲使，唔出街。」

問到疫情可有影響工作？她表示：「依家等開工，所以開工前兩個去玩，不過唔係因為呢件事，而係4月先開劇，大家有經驗，齊努力抗疫。（有其他廠停咗？）唔知。（王浩信、張曦雯等人病咗，《踩過界II》冧廠？）唔知。（依家會唔會少啲番公司？）街都少出啦。」

靚湯新年宅在家

期間靚湯問記者為何駐守機場咁慘，又謂開工前去旅行，只透露今次去的地方ok安全。問到過年怎樣過？靚湯表示：「喺屋企同家人打邊爐、食嘢，冇乜出街，一出街就係出埠。（悶唔悶？）ok，我鍾意留喺屋企。（打邊爐唔怕肥？）冇呀，都節制，亦唔會因為減肥唔食嘢。」而問到她們出埠可會撲口罩？高Ling表示：「碰運氣，有就買。」靚湯亦謂家中有兩、三盒口罩，問到可會擔心疫情？高Ling謂：「個個都擔心，但自己會做足保護措施，保護自己先可以保護家人。」她亦謂關心南京的家人，特別是年紀大的婆婆：「我叫佢唔好出街，買餸由舅母買。（會送啲物資畀佢哋？）我哋依家都搶。」